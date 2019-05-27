С булавой на велосипеде: партия Зеленского обзавелась веселым логотипом

Политика

В партии «Слуга народа» придумали логотип, который будут использовать во время избирательной кампании. Лого отсылает к сериалу «Слуга народа» и исполнителю главной роли Владимиру Зеленскому. В кино Зеленский-Голобородько ездил на работу на велосипеде, что и нашло отражение в партийной символике.

Представлял логотип советник президента Зеленского, руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров. После того, как знак дополнили, у персонажа на велосипеде появилась стилизованная булава в правой руке.

По словам Федорова, логотип еще не окончательный. Его продолжают совершенствовать. Окончательный вариант появится ближе к выборам.

Напомним, в реальной жизни президент Зеленский, в отличие от своего киногероя, ездит не на велосипеде, а в черном Mercedes в сопровождении кортежа.

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