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Политика

БПП не поддержит отставку Гройсмана: в Блоке Порошенко назвали причину "демарша"

23:07 27 мая 2019 208
шверк
Инф. «ФАКТОВ»

Парламентская фракция «БПП» не будет на текущей пленарной неделе мая голосовать за отставку Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана. Причины такого решения объяснил депутат от БПП Григорий Шверк.

«БПП не будет поддерживать отставку. Было бы странно, если бы мы ее поддержали. Это ведь Кабмин, который мы в свое время выбирали», — заявил он в эфире телеканала «Громадське».

Нардеп прогнозирует, что голосов за отставку правительства без БПП не собрать.

«Не хватит в любом случае… Если нет БПП и он не голосует, ни одного решения эта Рада принять не может», — уверен Шверк.

Напомним, о роспуске Верховной Рады Зеленский заявил на инаугурации. В то же речи он призвал членов Кабмина добровольно сложить полномочия. В тот же день премьер-министр объявил, что подает в отставку. Голосовать за это в Раде будут 30 мая.

Тем временем Гройсман отказался идти на выборы в одной политической силе с Порошенко. Премьер поведет на выборы собственную партию.

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