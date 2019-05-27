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БПП не поддержит отставку Гройсмана: в Блоке Порошенко назвали причину "демарша"
Парламентская фракция «БПП» не будет на текущей пленарной неделе мая голосовать за отставку Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана. Причины такого решения объяснил депутат от БПП Григорий Шверк.
«БПП не будет поддерживать отставку. Было бы странно, если бы мы ее поддержали. Это ведь Кабмин, который мы в свое время выбирали», — заявил он в эфире телеканала «Громадське».
Нардеп прогнозирует, что голосов за отставку правительства без БПП не собрать.
«Не хватит в любом случае… Если нет БПП и он не голосует, ни одного решения эта Рада принять не может», — уверен Шверк.
Напомним, о роспуске Верховной Рады Зеленский заявил на инаугурации. В то же речи он призвал членов Кабмина добровольно сложить полномочия. В тот же день премьер-министр объявил, что подает в отставку. Голосовать за это в Раде будут 30 мая.
Тем временем Гройсман отказался идти на выборы в одной политической силе с Порошенко. Премьер поведет на выборы собственную партию.
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