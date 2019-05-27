БПП не поддержит отставку Гройсмана: в Блоке Порошенко назвали причину "демарша"

Политика

Парламентская фракция «БПП» не будет на текущей пленарной неделе мая голосовать за отставку Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана. Причины такого решения объяснил депутат от БПП Григорий Шверк.

«БПП не будет поддерживать отставку. Было бы странно, если бы мы ее поддержали. Это ведь Кабмин, который мы в свое время выбирали», — заявил он в эфире телеканала «Громадське».

Нардеп прогнозирует, что голосов за отставку правительства без БПП не собрать.

«Не хватит в любом случае… Если нет БПП и он не голосует, ни одного решения эта Рада принять не может», — уверен Шверк.

Напомним, о роспуске Верховной Рады Зеленский заявил на инаугурации. В то же речи он призвал членов Кабмина добровольно сложить полномочия. В тот же день премьер-министр объявил, что подает в отставку. Голосовать за это в Раде будут 30 мая.

Тем временем Гройсман отказался идти на выборы в одной политической силе с Порошенко. Премьер поведет на выборы собственную партию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter