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Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
В четверг, 30 мая, на стадионе «Мейски» в польской Бельско-Бяле сборная Украины проведет против Нигерии заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу среди 20-летних (начало — в 21:30), прямая трансляция — на «UA:Перший».
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Пола Аигбогуна, за которой вы сможете следить в этой новости.
Турнирное положение перед заключительным туром
После двух туров Украина набрала шесть очков (разница мячей — 3:1), уНигерии три балла (4:2), столько же у США (3:2), ни одного зачетного очка у Катара (0:5). Таким образом, чтобы выйти в плей-офф с первого места, команде Александра Петракова достаточно не проиграть африканцам. В случае поражения нашей команды у Украины и Нигерии будет по шесть очков, но выше будут «суперорлы», поскольку будут иметь лучшую разницу мячей. Напомним, что в следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
Стоимость игроков сборной Украины почти в пять раз дороже
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов сборной Украины оценивается почти в пять раз дороже нигерийцев (12,45 млн евро против 2,65 млн).
Больше всех в составе «желто-синих» стоят голкипер «Леганеса» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили (0,8 млн).
Что же касается «суперорлов», то самым дорогим футболистом у них является центральный полузащитник Кингсли Майкл, выступающий за итальянскую «Перуджу» в серии В, — его оценивают в миллион евро. За ним следует центральный защитник Валентин Озорнфавор («Эньямба», 200 тысяч), остальные игроки сборной оцениваются суммами от 150 тысяч и ниже.
В целом же, учитывая упомянутого выше Майкла, за пределами родины — в Англии, Италии, Норвегии, Швеции и Чехии — выступают девять футболистов сборной Нигерии.
Стадион «Мейски» в Бельско-Бяле
Арена в городе Бельско-Бяла, где состоится матч Украина — Нигерия, была открыта в 1927 году, как домашний стадион БКС «Сталь». После серии реконструкций в 1950—2016 годах вместимость «Мейски» увеличена до 15 316 мест. На арене принимает своих соперников клуб второго по силе польского дивизиона «Подбескидце».
К слову, этот стадион уже успел стать фартовым для «желто-синих» — именно на нем подопечные Александра Петракова обыграли в первом туре мирового первенства команду США (2:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Украина — Нигерия.
Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com
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