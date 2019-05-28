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Ученые раскрыли секрет успеха «Игры престолов»
Ученые из Франкфуртского университета прикладных наук раскрыли секрет успеха сериала «Игра престолов». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте вуза.
По словам профессора информационных систем и бизнес-администрирования Клауса-Петера Эрнста, популярности телешоу способствует тот факт, что оно в полной мере удовлетворяет запросам зрителей, желающих чувствовать себя сопричастными к происходящему и ощущать принадлежность к определенному социуму.
«Зрители рассматривают персонажей как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В „Игре престолов“ каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить. <…> Сериал создает у людей ощущение, будто они хорошо знакомы с героями, они могут воспринимать их как своего рода членов семьи или друзей», — отмечает Эрнст.
К примеру, человек, чувствующий себя в семье аутсайдером, может отождествлять себя с Тирионом Ланнистером, добавил ученый.
Кроме того, считают эксперты, порой зрители чувствуют родство с персонажами, на которых они хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых видят пример для подражания: например, Арья Старк или Дейенерис Таргариен.
Еще одним фактором успеха сериала, считает профессор, служит человеческое любопытство.
«В „Игре престолов“ может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают пять-шесть лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется», — подчеркнул Эрнст.
Также успех телешоу поддерживают сервисы скачивания и потоковой передачи видео, однако, по мнению ученого, это имеет и негативные последствия: так, зрители могут настолько увлечься сериалом, что сформируется психическая зависимость.
Напомним, «Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Действие в нем происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанатов «Игры престолов» развеселил картонный стакан кофейни в кадре.
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