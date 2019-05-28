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Из-за огромной очереди на вершину Эвереста за десять дней погибли уже 11 человек (фото, видео)
На пути к вершине Эвереста образовалась огромная очередь из желающих покорить самую высокую гору в мире. Из-за возникших заторов за последние десять дней скончались уже 11 альпинистов. Последняя на данный момент жертва — 62-летний американский юрист Кристофер Джон Кулиш. Он благополучно добрался до вершины, но умер на пути вниз. В числе погибших также граждане Индии, Ирландии, Австрии, Великобритании, еще один американец и жители Непала.
Этой весной власти Непала выдали рекордное число лицензий на восхождение на Эверест, каждая стоит 11 тысяч долларов. В итоге альпинистам приходится ждать возможности покорить гору иногда по несколько дней, на критических для жизни высотах — в так называемой «зоне смерти». Люди умирают главным образом от истощения и нехватки кислорода. К тому же в этом году погодные условия гораздо суровее обычного. Прежде чем выйти на финальный отрезок на пути к вершине, альпинисты проводят в очереди на пронизывающем ветру до полутора часов.
Многие практически не подготовлены к такому походу, так как непальские власти не устанавливали особых требований для тех, кто может попытаться покорить вершину. Опытные альпинисты говорят, что это — ключ к катастрофе.
Покоряющие вершину делятся в соцсетях фотографиями огромных очередей. На одном из фото видно, как альпинисты проходят мимо трупа, лежащего на склоне горы.
На вершине люди толкаются, чтобы сделать селфи. На плоской поверхности площадью с два стола для пинг-понга стоят сразу по 15−20 человек. «Это было страшно. Похоже на зоопарк», — поделился своими впечатлениями с изданием New York Times врач из Аризоны Эд Доринг, который всю жизнь мечтал покорить Эверест, но был шокирован увиденным. Эд рассказал также, что ему даже пришлось переступить через тело женщины, которая только что умерла.
Всего в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек — это больше, чем за весь 2018 год. В общей сложности во время попыток подняться на Эверест, высота которого составляет 8848,43 метра, начиная с 1922 года погибли 280 человек. Большинство смертей были вызваны лавинами, а также падением в пропасть. На острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.
Тела многих погибших были погребены под толстым слоем снега и льда. В последнее время из-за таяния ледников трупы начали появляться на склонах горы.
Several high altitude tourists, Sherpas ascending/descending at death zone of Mt #Everest on 22 May, 2019. https://t.co/LzeFw6AErk #Everest2019 pic.twitter.com/sNoXQsj00o
— Everest Today (@EverestToday) 25 мая 2019 г.
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