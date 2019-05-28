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Введены в обращение новые купюры 100 и 200 евро: что важно знать (фото)
Во вторник, 28 мая, Европейский центробанк ввел в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро. Банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, однако их дизайн несколько изменился. Во-первых, купюры стали уже по ширине. Теперь она такая же, как у банкнот достоинством 50 евро. Длина осталась прежней.
Европейский центробанк утверждает, что теперь банкоматы будут быстрее обрабатывать новые купюры. К тому же бумажные деньги одинаковой ширины легче укладывать в бумажники и кошельки.
Новые купюры в 100 и 200 евро получили дополнительные элементы защиты. На них нанесены невидимые глазу знаки, которые может считать только машина.
Кроме того, они содержат новый элемент — голограмму со знаком €, которая меняется при поворачивании купюры.
На серебристой полоске справа от номинала размещено изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив. При этом само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки €.
Банкноты достоинством 100 и 200 евро завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 евро уже находятся в обращении.
Европейский центробанк разъясняет, что все старые банкноты независимо от номинала будут также использоваться без каких-либо ограничений до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра номиналом 500 евро выпускаться не будет. Ее постепенно вовсе выводят из обращения. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.
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