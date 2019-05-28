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Неймар прилетел в лагерь сборной Бразилии на дорогущем личном вертолете (фото)
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар (на фото) прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145. Летательный аппарат длиной 13,64 метра и высотой 3,95 метра изготовлен компанией Mercedes Benz и стоит 13 млн евро.
Вертолет бразильца окрашен в черный цвет с его инициалами, написанными белым цветом, а крейсерская скорость летательного аппарата составляет 248 километров в час.
Вертолет форварда сборной Бразилии
Неймар также владеет частным самолетом стоимостью 12,2 млн евро, который он использует для своих личных дальних поездок.
Так выглядит самолет Неймара снаружи и внутри
Отметитм, что Неймар присоединился к сборной Бразилии, которая готовится к стартующему 14 июня домашнему Кубку Америки, где сыграет в одной группе с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
Пока же главный тренер сборной Бразилии Тите лишил Неймара капитанской повязки, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
Новым капитаном команды в спаррингах с Катаром и Гондурасом, а также на Кубке Америки будет одноклубник форварда — 36-летний защитник Дани Алвес, который провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки, — 138.
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Фото Twitter Бразильской конфедерации футбола, Instagram
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