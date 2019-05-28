Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 28 мая, популярная американская актриса Кейт Мара сообщила на своей страничке в Instagram о том, что впервые стала матерью. Эту новость 36-летняя звезда сериала «Карточный домик» проиллюстрировала трогательной фотографией ножек младенца.

Никаких подробностей Мара больше не рассказала. Даже не указала пол ребенка. Американский журнал People утверждает, что это девочка.

Кейт написала, что родила «несколько недель назад». Британская газета The Daily Mail опубликовала фото, сделанное 7 мая. На снимке Мара и ее муж, британский актер Джейми Белл гуляют в спортивной одежде. Кейт явно еще беременна. Следовательно, малышке не более двух недель от роду.

Брак с Джейми — первый для Кейт. Они познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка» в конце 2015 года. В январе 2017 объявили о помолвке, а в июле того же года официально оформили свои отношения.

Белл уже был женат. У него есть сын от первого брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд. Супруги прожили вместе около двух лет и расстались в 2014 году. Джейми известен по фильмам «Грязь» и «Нимфоманка». В мае в Каннах состоялась премьера картины «Рокетмен», в которой Белл исполнил одну из ролей.

Кейт Мара выросла в очень большой семье. У ее отца 10 братьев и сестер. Актриса недавно рассказала, что у нее 22 дяди и тети и 40 двоюродных братьев и сестер. А еще она является правнучкой основателя клуба «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) Тима Мары и основателя «Питтсбург Стилерз» Арта Руни. «В детстве у меня в комнате висели плакаты обеих команд. Когда я злилась на маму, то болела за «Джайентс». Когда на папу — за «Стилерз», — призналась Кейт в одном из интервью.

Мара дебютировала в кино в 1999 году в фильме «Король Джо» в эпизодической роли. Затем играла небольшие роли в «Горбатой горе», «Железном человеке 2» и ряде других фильмов. Куда лучше складывалась ее карьере на телевидении. Кейт играла большие роли в популярных сериалах «24 часа», «Американская история ужасов», «Карточный домик».

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