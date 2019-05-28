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23-кратный олимпийский чемпион признался, что думал о суициде
33-летний легендарный американский пловец Майкл Фелпс сделал откровенное признание, что в свое время страдал от депрессии, которая могла привести его к самоубийству. Но вовремя оказанная помощь квалифицированного специалиста спасла спортсмена от непоправимого.
«Я страдал от тревожности и депрессии и задумывался о том, хочу ли я жить дальше. Когда я дошел до этого состояния, я решил обратиться за помощью лицензированного психотерапевта. Это решение в конечном итоге спасло мою жизнь. Не нужно ждать, когда до такого дойдет», — написал Майкл на своей странице в Twitter.
Отметим, что в детстве Фелпс страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Впрочем, это не помешало ему стать 23-кратным олимпийский чемпион (выступал на дистанциях 100, 200 и 400 метров комплексом и баттерфляем, а также в эстафетах), а также абсолютным рекордсменом по общему количеству завоеванных на Играх наград (кроме 23 золотых, Майкл также завоевал три серебряные и две бронзовые медали).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 10-летний ребенок побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?