Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и остался жив (видео)

Мир

В Китае 28-летний мужчина спас жизнь двухлетнему мальчику который остался без присмотра родителей и выпал из окна пятого этажа, сообщает Inside Edition.

Инцидент произошел в городе Инин (Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае).

Тоник Турганбек, спасший мальчика, парковал машину, когда заметил ребенка на балконе. Мужчина попытался его поймать.

«Когда я увидел этого мальчика, он уже летел вниз, — утверждает Турганбек. — Я ничего не подумал, а через мгновенье поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели».

И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Его спаситель отделался царапинами на голове и руках.

Ранее «ФАКТЫ» писали о счастливых исходах падения с высоты. Так в Житомире малыш выпал из окна девятого этажа и чудом остался жив. Подобный случай произошел в Сумской области, где ребенок выпал с высоты пятого этажа. А в Тбилиси четырехлетний мальчик, играя в «Человека-паука», «вылетел» с высоты восьмого этажа и тоже остался жив.

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