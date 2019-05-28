Бывший клуб Шевченко остался без главного тренера (фото)

Спорт

Теперь уже бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, работавший с «красно-черными» с 2017 года, подтвердил, что не будет руководить командой в следующем сезоне. При этом сообщается, что бывший одноклубник Андрея Шевченко при увольнении отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока контракта, рассчитанного еще на два года (специалист зарабатывал в итальянском клубе 2 млн евро в год).

«Было нелегко решить уйти из „Милана“. Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжелое решение, но взвешенное. Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с „Миланом“ никогда не будет упираться в деньги», — цитирует 41-летнего Дженнаро Гаттузо газета La Repubblica. .

Напомним, что «Милан», уволивший также спортивного директора Леонардо, завершил сезон в серии А на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов (Италию в турнире представят «Ювентус», «Наполи», «Аталанта» и «Интер»).

Дженнаро Гаттузо и Андрей Шевченко многие годы вместе играли в «Милане»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Массимилиано Аллегри уходит из «Ювентуса».

Фото Getty Images

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