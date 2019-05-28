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Скандальный Царев за бесценок выкупил два санатория в Крыму
Бывший депутат Олег Царев, недавно жаловавшийся на оккупантов в Крыму, отбирающих у него санатории, похоже, уладил проблемы с недвижимостью. На торгах в Крыму Царев выкупил два алуштинских пансионата «Днепр» и «ХИИТовец». Сумма сделки составила 160 млн рублей (65 млн гривен).
Санатории в оккупированном Крыму Царев взял в аренду в 2015 году. Вложив деньги в ремонт объектов и начав работы по реконструкции, Царев был крайне возмущен, когда в апреле 2019 года оккупационная администрация Крыма решила выставить объекты на торги. Экс-депутат заявлял, что его обманули, а письма в инстанции и попытки судиться оказались безуспешными.
Теперь, как сообщают российские «Примечания», Цареву удалось выкупить недвижимость. За «ХИИТовец» организаторы торгов просили 60,4 млн рублей, за «Днепр» — 99,9 млн рублей. Кроме зданий, в лот входили инвентарь, оборудование, техника и другие товарно-материальные ценности санатория.
Победителем торгов признано ООО «Ветеран» из Ялты, директором которого является Нина Царева (мать экс-депутата), а учредителем — сам Олег Царев. В планах нового владельца — объединить две здравницы в одну и назвать ее «Феодора».
Напомним, Царев, сбежав из Украины в Москв, позднее получил от оккупантов ценное имущество в Крыму — детский санаторий «Ай-Тодор», располагающийся в бывшем имении князя Михаила Романова.
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