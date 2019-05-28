Звездного российского хоккеиста заподозрили в употреблении кокаина (видео)

Спорт

Хоккеист американского «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов попал в неприятную ситуацию. После поражения россиян от Финляндии в полуфинале чемпионата мира в одной из социальных сетей было выложено видео, на котором видно, как спортсмен сидит перед столиком с пустыми стаканами и двумя дорожками белого вещества — возможно, кокаина.

Сам хоккеист вспомнил, при каких обстоятельствах было снято видео, но категорически отрицает, что употреблял наркотики. «Да, я видел, что в сети появилось это видео. Но я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с „Вашингтоном“. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил видео», — приводит слова Кузнецова газета «Спорт-Экспресс».

Добавим, что 27-летний Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года, а в 2018-м впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне провел в НХЛ 83 матча, в которых набрал 78 очков (22 шайбы + 56 результативных передач), а в десяти поединках на чемпионате мира в его активе шесть баллов (2+4), став вместе со сборной России бронзовым призером.

В 2018 году Кузнецов (справа) впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли

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