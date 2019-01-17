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Спорт

Белорусский футболист получил девять лет тюрьмы за наркотики

15:26 17 января 2019   43
Олег Дыбаль
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В Партизанском районном суде Минска оглашен приговор футболисту белорусского клуба «Крумкачы» Олегу Дыбалю (на фото). 25-летнего полузащитника признали виновным в хранении и распространении наркотиков и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима (статья предусматривала от 8 до 15 лет лишения свободы), сообщает «Радио Свобода».

В последнем слове, которое прозвучало за час до приговора, задержанный в октября 2018-го футболист раскаялся, попросил прощения и пообещал «больше никогда не прикасаться к наркотикам».

В Следственном комитете Белоруси тогда сообщили, что во время обыска в доме Олега Дыбаля обнаружили более 40 г запрещенного психотропного вещества — альфа-PVP.

На процессе Олег Дыбаль полностью признал свою вину, суду были приведены доказательства того, что он хранил наркотики и занимался их распространением.

В прошлом сезоне полузащитник Олег Дыбаль успел сыграть во второй лиге чемпионата Беларуси за «Крумкачы», который несколько лет назад тренировали экс-наставник «Карпат» и «Черноморца» Олег Дулуб, а затем украинский специалист Владимир Пятенко, 20 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арестован хакер, затеявший скандал с Криштиану Роналду-«насильником».

Фото pressball. by

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