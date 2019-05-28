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Блокируя «зеленые» тарифы для домашних солнечных электростанций, в Раде пытаются отсрочить энергореформу, — народный депутат
В Верховной Раде блокируют возвращение «зеленых» тарифов для домохозяйств на солнечных электростанциях (СЭС), но проталкивают инициативу отложить запуск нового рынка электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко на своей страничке в Facebook.
«24 мая зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в статью 9−1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии», который позволит восстановить справедливость и вернуть «зеленые» тарифы частным домохозяйствам на СЭС, мощность которых не превышает 30 кВт. Но вместо того чтобы рассмотреть его, в повестку дня ВР в обход профильного комитета вносится законопроект якобы об альтернативных источниках энергии, но на самом деле о переносе сроков запуска рынка электроэнергии», — написал народный депутат.
Сергей Сажко считает, что таким образом под видом борьбы за права домохозяйств пытаются отменить энергореформу.
«Я требую, чтобы мой законопроект был рассмотрен в комитете! Я требую, чтобы в комитете была проведена открытая дискуссия как о „зеленых“ тарифах для домохозяйств, так и о будущем реформы!» — написал Сажко.
Законопроект Сергея Сажко «О внесении изменений в статью 9−1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» (рег.№ 10 318−2) не включен в повестку дня заседания Верховной Рады 28 мая. Зато в повестке есть законопроект «О внесении изменений в статью 9−1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительные и переходные положения Закона Украины «О рынке электроэнергии» (рег. № 10 318, авторы А. Добродомов, Л. Пидлисецкий), предлагающий перенести старт запуска рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года.
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