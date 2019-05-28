Знали, что будет скандал: у Зеленского назвали причину назначения Богдана главой АП

Политика

В команде Владимира Зеленского осознавали последствия от назначения Андрея Богдана главой президентской администрации. Тем не менее, скандал в тот момент выглядел как меньшее зло. Подробности кадровых решений Зеленского рассказал замглавы АП Кирилл Тимошенко.

Тимошенко в интервью «Новому времени» объяснил: на Богдана сделали ставку, поскольку он пользуется доверием у Зеленского.

«Мы понимаем, что кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде… В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов… Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет», — добавил замглавы АП.

Что касается попыток оспорить назначение Богдана в суде, ссылаясь на закон о люстрации, то судов в команде Зеленского не боятся. «Наша позиция, что он (Богдан) не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит», — подытожил Тимошенко.

Напомним, в Верховный суд поступило уже два иска с требованием отменить назначение Богдана главой президентской администрации.

Фото Kirill Timoshenko/Facebook

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