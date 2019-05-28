Мир

Во вторник, 28 мая, в городе Вольск Саратовской области 15-летний подросток попытался совершить массовое убийство в школе. Даниил Пулькин пронес с собой на занятия топор и бутылки с зажигательной смесью. Перед самой продолжительной переменой он неожиданно напал на 12-летнюю девочку и ударил ее по голове топором.

Затем Пулькин разбросал «коктейли Молотова», желая сжечь других школьников. К счастью, они разбились, но не воспламенились.

Пятна крови на полу в классе, где Пулькин ударил девочку топором

Даниила задержали. В настоящее врем он дает показания полиции. В Вольск спешно выехали представители областной администрации. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить все школы региона на предмет безопасности и доложить ему в течение недели. Губернатор счел вопиющим и недопустимым нарушением мер безопасности то, что ученик смог пронести в школу топор и бутылки с зажигательной смесью. Радаев потребовал сурово наказать виновных в этой халатности.

Топорик, который использовал подросток для нападения

Раненая девочка (Дарья Козлова) находится в районной больнице. К счастью, она выжила. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Рассматривается вопрос о транспортировке шестиклассницы в Саратов.

Местные СМИ сообщают, что Пулькин последнее время школу посещал редко. Его перевели на домашнее обучение. Причины пока не известны.

Перед тем, как совершить свое нападение, Даниил распространил в социальных сетях манифест, в котором обвинил во всем окружающих, прежде всего взрослых. «Родителям совершенно не интересна педагогика, создают свой прототип, вместо того чтобы сделать хорошего человека. Уделите своему ребенку хотя бы 30 минут, но вы плевать хотели на проблемы ребенка, даже когда он кричит о том, что хочет сдохнуть, вы это спихиваете на возраст. Обратите внимание на своего ребенка! Учитесь на ошибках своих родителей, на проколах в вашем воспитании, а не создавайте такого же прогнившего себя!» — написал Пулькин.

Далее он приводит всем подросткам в пример Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года совершил бойню в колледже в Керчи. «Я увидел как это встревожило людей, как этот прецедент обсуждался, его изучали, он мог высказать свои мысли, но не стал. А я стану и попытаюсь что-то поменять. Спасибо, Владислав, за идею!» — пишет Даниил.

Он сообщил также, что проходил лечение в психиатрической клинике из-за преследовавших его суицидальных мыслей. Это было в марте. Установлено, что воспитанием Пулькина занималась его мать.

Завершает свое послание подросток такими словами: «Мне стыдно перед людьми, которые искренне считали меня хорошим, хочу извиниться за ваше ложное мнение обо мне. Но большую часть людей видят во мне: убийцу, бандита, наркомана, алкоголика и т. п. , раз я по вашему мнению убийца, то пусть оно так будет».

Возможно Пулькин не рассчитывал остаться в живых — он попросил кремировать его тело.

На страничке Даниила в Instagram, которую он зарегистрировал под ником pivo369, размещены фотографии Рослякова, Девона Эриксона, который устроил стрельбу в одной из школ американского штата Колорадо, а также других преступников, причастных к массовым убийствам или вооруженным нападениям.

Примечательно, что Даниил спокойно покинул здание школу. Он направился к себе домой, сел за компьютер и стал мониторить новости. Его интересовало, что пишут о нападении в школе № 4 Вольска. Полиция задержала Пулькина у него дома примерно через час после событий в школе. Даниил уже успел выложить видео, которое записал после нападения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вооруженном нападении на детей в Японии. Утром 28 мая в городе Кавасаки мужчина с ножом атаковал группу первоклассниц , которые вместе со взрослыми стояли на остановке школьного автобуса у входа парк. Убиты два человека, в том числе ребенок. Нападавший покончил с собой. Еще 18 человек госпитализированы с ножевыми ранениями.

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