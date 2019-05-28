Тимошенко потеряла важного соратника — Андрея Сенченко

Политика

Один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина». В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидата на должность министра обороны.

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции Дстоинства. С марта по август 2014 года был в. и. о. заместителя главы Администрации президента Украины. После того как украинские военные покинули Крым, он путем сложных переговоров добился вывода с оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов США. Сенченко также вел переговоры и возглавлял удачную операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины. Но прощаясь, показал свое уважение к лидеру «Батьківщини» и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения. Об этом политик написал в «Фейсбук»:

«Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии «Батьківщина». Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются.

Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил — капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины.

Именно поэтому стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать, только опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения «Сила права», к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения.

Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины".

Андрей Сенченко — председатель общественного правозащитного движения «Сила права» — с ноября 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Реакция Юлии Тимошенко и ВО «Батьківщина» на заявление политика пока неизвестна.



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