Без сюрпризов: Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) своего бывшего советника Александра Данилюка.

Документ уже размещен на сайте главы государства.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее о намерении Зеленского назначить Данилюка в Совет национальной безопасности и обороны заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, назначение которого в настоящее время оспаривается в суде.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданства Михеилу Саакашвили.



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