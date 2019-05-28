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Политика

Без сюрпризов: Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

16:52 28 мая 2019 94
Александр Данилюк
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) своего бывшего советника Александра Данилюка.

Документ уже размещен на сайте главы государства.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее о намерении Зеленского назначить Данилюка в Совет национальной безопасности и обороны заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, назначение которого в настоящее время оспаривается в суде.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданства Михеилу Саакашвили.

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