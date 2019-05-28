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Львовский облсовет потребовал от Зеленского разговаривать на украинском
Львовский областной совет проголосовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указал на недопустимость использования им языка государства-агрессора в публичной деятельности. Ранее о неконституционности первых решений Зеленского заявил народный депутат Олег Ляшко.
В соответствии с текстом документа, поддержанным депутатами единогласно 28 мая, Зеленский игнорирует украинское законодательство об обязательном использовании украинского языка в выступлениях, комментариях и интервью, чем нарушает «права граждан на получение такой информации и ее понимание».
«Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни», — говорится в обращении, которое приводит Радио Свобода.
Кроме того, депутаты обратились к Верховной Раде и президенту Украины с призывом не допустить вынесения на референдум вопроса о заключении мирных соглашений с РФ, а также высказались против назначения на должности лиц, подпадающих под действие закона «Об очищении власти».
Напомним, решение о назначении главой Администрации президента Андрея Богдана обжалуют в суде.
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