Львовский облсовет потребовал от Зеленского разговаривать на украинском

Политика

Львовский областной совет проголосовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором указал на недопустимость использования им языка государства-агрессора в публичной деятельности. Ранее о неконституционности первых решений Зеленского заявил народный депутат Олег Ляшко.

В соответствии с текстом документа, поддержанным депутатами единогласно 28 мая, Зеленский игнорирует украинское законодательство об обязательном использовании украинского языка в выступлениях, комментариях и интервью, чем нарушает «права граждан на получение такой информации и ее понимание».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни», — говорится в обращении, которое приводит Радио Свобода.

Кроме того, депутаты обратились к Верховной Раде и президенту Украины с призывом не допустить вынесения на референдум вопроса о заключении мирных соглашений с РФ, а также высказались против назначения на должности лиц, подпадающих под действие закона «Об очищении власти».

Напомним, решение о назначении главой Администрации президента Андрея Богдана обжалуют в суде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter