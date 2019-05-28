Луценко по-прежнему считает Саакашвили "изменником": генпрокурор отреагировал на указ президента

Политика

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на указ президента Владимира Зеленского о восстановлении украинского гражданства Михеила Саакашвили. Соответствующую запись он сделал в Facebook, отвечая на вопрос главного редактора РБК Украины Сергея Щербины.

Тот поинтересовался у Луценко, не поменялась ли его позиция в отношении Саакашвили, которого ГПУ обвиняла в получении денег у беглого олигарха Сергея Курченко и содействии преступной группировке.

На это Луценко ответил, что по-прежнему считает Саакашвили предателем.

«Нет. Он — предатель», — написал руководитель ГПУ.

В 2017 году Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции за деньги Курченко для захвата власти в Украине. Олигарх якобы передал полмиллиона долларов соратнику Саакашвили Севериону Дангадзе. Последнего силовики задержали при попытке выехать из Украины с частью суммы, полученной от курьера Курченко. Тем не менее, по словам Луценко, Генеральная прокуратура Украины не подозревала Саакашвили в организации государственного переворота в Украине, а лишь в содействии организации такого переворота.

Напомним, на решение Зеленского о гражданстве Украины для Саакашвили отреагировали в РФ.

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