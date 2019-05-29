Не распускай руки: лошадь укусила за грудь актрису Джессику Честейн (видео)

Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса Джессика Честейн стала жертвой незнакомой лошади на улице, которая укусила ее за грудь. Видео инцидента актриса разместила в своем аккаунте в социальной сети.

На ролике видно, как прогуливающаяся по улице Джессика подходит к животному и интересуется у его хозяина, можно ли ей потрогать существо.

«Мы не хотим сделать что-то, что вас бы расстроило», — сказала она.

Не дожидаясь ответа владельца, лошадь немедленно укусила звезду за грудь.

«Она буквально укусила меня за сиську!» — воскликнула Честейн.

«Ага», — констатирует голос за кадром, принадлежащий, видимо, владельцу странного создания.

При этом актриса резко изменила свои планы — трогать лошадь после всего произошедшего она отказывается.

«Поверить не могу, что выжила», — юмористически подписала женщина ролик.

Как известно, Джессика Честейн родилась 24 марта 1977 года в Сакраменто. Она известна по сериалу «Мрачные тени», «Саломея Уайлда», «Мама», «Марисанин» «Игра Молли», «Люди Икс 2: Темный феникс». В ноябре прошлого года Джессика Честейн впервые стала мамой. У актрисы родилась дочь, которую назвали Джульетта Пасси Честейн. Малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная латиноамериканская фитнесс-модель Мишель Левин во время фотосесиии на Багамах подверглась нападению местных свиней, одна из которых укусила ее за ягодицу. Кроме того, популярная российская телеведущая Анфиса Чехова пострадала во время гламурной фотосессии. Партнером звезды стал львенок, который не желал спокойно позировать. В конце концов маленький хищник чувствительно куснул Анфису за ягодицу — так, что от боли и неожиданности она вскрикнула.

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