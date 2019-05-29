Вдова и сын Децла попали в сети сатанистской секты, — эксперт по религиозным культурам

Мир

Вдова и сын рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могли попасть в лапы безжалостных сектантов. С таким предостережением выступил кандидат психологических наук, известный эксперт по религиозным культурам Александр Невеев, пишет Teleprogramma.pro.

Проанализировав аккаунт Юлии Толмацкой в социальной сети Instagram, специалист забил тревогу. Подозрение вызывают сразу несколько вещей, начиная с выбора псевдонима и заканчивая публикуемыми фотографиями — на всех снимках вдова предстает в странной розовой маске.

«Я могу сказать, что у меня этот профиль в Instagram вызывает определенную настороженность. Даже начиная с названия — „somamamori“. Что это такое? Soma — это мистический опьяняющий нектар в индуизме, mamori — понятие из буддизма, которое подразумевает защиту. Не знаю, кто и кого собрался защищать опьяняющим нектаром, но в этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистской терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья. Настораживают и очень странные формулировки», — заявил Невеев.

По мнению специалиста, в лучшем случае Юлия Толмацкая пытается привлечь к себе внимание. Она делает попытку быть оригинальной, привнести метафизический флер. Однако может статься, что все гораздо серьезнее. Александр Невеев говорит, что речь может идти даже о шизофрении — ведь неспособность отличить фантазию от реальности является явным симптомом именно этой страшной болезни. Нельзя исключать и того, что Юлия попала в сети сатанистской секты. В данном случае опасения вызывает судьба юного сына Децла.

«Если бы я, будучи представителем службы опеки, увидел, что мама ограничивает общение ребенка с его родственниками и имеет такого рода эзотерические взгляды, я бы насторожился и постарался вникнуть в эту ситуацию глубже. К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту, или создают секты», — предостерегает Невеев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прощании с внезапно умершим репером Децлом его мать сказала, что Кирилла Толмацкого нужно было «тащить в больницу». Медики, приехавшие в ночной клуб Ижевска, где репер провел свой последний концерт, констатировали остановку сердца. Причиной назвали сердечную патологию.

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