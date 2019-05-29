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Знахарь-педофил: в РФ мужчину осудили за «лечебный массаж»
В Ленинградской области России вынесен приговор 61-летнему жителю Тосненского района. Об этом пишет «Росбалт».
Со ссылкой на региональное управлении Следственного комитета агентство сообщает, что мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
По версии следствия, 11 ноября 2017 года москвичка по рекомендации знакомых привела свою 16-летнюю дочь к «знахарю». При проведении «лечебного» массажа мужчина изнасиловал девочку.
Насильник долгое время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. В конце сентября 2018 года злоумышленника задержали.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как писали «ФАКТЫ», в той же России на Урале произошел не менее жуткий случай: отец-одиночка несколько месяцев насиловал 14-летнюю дочь.
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