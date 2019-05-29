Жуткий случай в РФ: отец-одиночка несколько месяцев насиловал 14-летнюю дочь

Мир

Жуткий случай произошел на Урале (Российская Федерация): отец-одиночка Амангельды Дюсенбаев, который воспитывает шестерых детей, на протяжении нескольких месяцев насиловал свою 14-летнюю дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что впервые он принудил девочку к интимной близости в середине прошлого года, и с тех пор регулярно склонял ее к сексу. Кроме того, горе-отец пытался изнасиловать и других наследниц 18 и 20 лет, однако те дали мигранту серьезный отпор.

Внешне семья производила впечатление благополучной. Соседи восхищались приезжим из солнечной Средней Азии, который тянул на себе стольких детей. Вот только никто не знал, что происходило за закрытыми дверями. Однако на самом деле отец-деспот не только держал наследников в ежовых рукавицах, но и использовал их для удовлетворения своей похоти.

Выяснилось, что старшие сестры покрывали педофила и не сообщали о произошедшем в полицию. Все изменилось, когда Амангельды Дюсенбаев прочитал их переписку по WhatsApp, из которой следовало, что они давно лишились девственности и ведут активную половую жизнь.

Маньяка эта информация вывела из себя, и он жестоко проучил наследниц, дав волю кулакам. Те сбежали к тете и рассказали об изнасилованиях. В тот же день женщина обратилась в правоохранительные органы. Сейчас подонок схвачен, проводятся следственные действия. С 14-летней девочкой работают психологи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Закарпатье 10-летняя школьница заявила, что отец насиловал ее шесть лет. Долгое время девочка никому о происходящем дома не рассказывала, но потом все решила довериться учителям.

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