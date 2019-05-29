Шоу-бизнес

Популярный певец погиб в авиакатастрофе по пути на день рождения своей девушки (фото, видео)

Популярный латиноамериканский певец Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе в возрасте 28 лет. Диниз летел из Сальвадора в бразильский город Масейо, на день рождения своей девушки Каролин Калхейрос. Небольшой самолет рухнул в районе городка Порто-до-Мато.

Вместе с Габриэлем погибли оба пилота. Причина катастрофы расследуется.

Как пишет издание People, за день до катастрофы Диниз разместил в Instagram (где у него более 4,6 миллионов подписчиков) свою последнюю фотографию с подписью: «До следующего раза, если на то будет воля Божья».

Уроженец Бразилии Диниз наиболее известен своим хитом Paraquedas. Большой популярностью пользуется также его сингл Jenifer, который был опубликован на YouTube осенью прошлого года и набрал более 236 миллионов просмотров.

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