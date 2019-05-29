Загадочная смерть семьи мецената на Прикарпатье: близкие не верят в версию полиции

Происшествия

На Прикарпатье при пожаре в частном доме спасатели обнаружили тела его хозяев — известного в Коломые адвоката Михаила Петрива и его супруги Ольги. На обоих были следы огнестрельных ранений — в области живота (у женщины) и в области груди (у мужчины). В полиции заявили, что на месте инцидента нашли предсмертную записку, на основании чего был сделан предварительный вывод о конфликте в семье. Тем не менее родные и знакомые пары не верят в это, сообщает ТСН.

По словам дочери пары Анны, ее отца и мать соседи видели за полчаса до инцидента, и они выглядели как обычно.

Это подтверждают и коллеги Михаила Петрива. По их словам, у него было много планов, в т. ч. относительно открытого в Коломые вместе с единомышленниками культурного центра.

Тем не менее правоохранители настаивают, что между мужчиной и женщиной возникла ссора, в результате чего мужчина достал обрез и выстрелил жене в живот. Затем он же поджег дом и выстрелил себе в грудь.

«Было четко видно, что двор был закрыт, бегал пес, дом был закрыт, поэтому подозревать постороннее проникновение нет оснований», — объяснил начальник Коломыйского райотдела полиции Остап Билейчук.

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