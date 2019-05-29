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Мир

Ступня прямо изгибается: туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть (видео)

9:18 29 мая 2019 1224
Обувь Путина
Инф. «ФАКТОВ»

Российский лидер Владимир Путин, имеющий комплекс в связи с низким ростом, вновь повеселил сеть туфлями на огромном каблуке, которые он надел на официальное мероприятие.

Впрочем, на этот раз поводом для насмешек стал не только каблук, но и поведение хозяина Кремля, который, видимо, решил испытать туфли на гибкость. Момент «испытаний» попал на видео.

«Как его корежит», — прокомментировал телодвижения ВВП пользователь Twitter Калинин Александр.

«Мал золотник, да дорого обходится стране», — с грустью констатирует Людмила Ефимова.

«Так вот чем Сколково занято! Вот это разработка!», — восхищается «Некто Никто».

Напомним, ранее Путин несколько раз попадал в поле зрения в несуразной одежде.

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