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Ступня прямо изгибается: туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть (видео)
Российский лидер Владимир Путин, имеющий комплекс в связи с низким ростом, вновь повеселил сеть туфлями на огромном каблуке, которые он надел на официальное мероприятие.
Впрочем, на этот раз поводом для насмешек стал не только каблук, но и поведение хозяина Кремля, который, видимо, решил испытать туфли на гибкость. Момент «испытаний» попал на видео.
Демонстрация пынеходов из новой коллекции «Супер пынеходы& супер изгибающиеся ступни». pic.twitter.com/zLOa9YM28Q— Коронованный Вован (@stignic) 28 мая 2019 г.
«Как его корежит», — прокомментировал телодвижения ВВП пользователь Twitter Калинин Александр.
«Мал золотник, да дорого обходится стране», — с грустью констатирует Людмила Ефимова.
«Так вот чем Сколково занято! Вот это разработка!», — восхищается «Некто Никто».
Напомним, ранее Путин несколько раз попадал в поле зрения в несуразной одежде.
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