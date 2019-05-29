- 10:04 Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 5 серии онлайн
- 10:02 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 10:02 На шахте во Львовской области произошел обвал: есть жертвы
- 9:57 Умнее взрослых: Максим Галкин умилил сеть видео Пугачевой с дочкой
- 9:52 Зима в конце мая: Калуш накрыл сильный дождь с градом
- 9:44 Шимкив объяснил ситуацию с "пропажей" техники из ситуативной комнаты в АП
- 9:42 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть матчи 32-го тура чемпионата Украины
- 9:18 Ступня прямо изгибается: туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть
- 9:16 Цена измены: колумбийка заставила мужа прокатиться голым на крыше ее машины
- 9:13 Очень грустно: в сети показали фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму
Зима в конце мая: Калуш накрыл сильный дождь с градом (фото, видео)
Западная Украина снова страдает от непогоды. Так, в Калуше выпал сильный град и дождь, от которых пострадали и соседние села. В сети местные жители активно делятся снимками с собственных подворий.
Выпавший град
Так, на выпавший среди лета «снег» жалуются жители микрорайонов Загорье, Подгорки, Хотынь и Высочанка.
В микрорайоне Подгорки частично подтоплены 10 домохозяйств и 12 частных приусадебных участков.
В Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации подтверждают пагубные последствия удара стихии и отмечают, что в Калуше и Калушком районе сильный ветер повалил десятки деревьев.
Как сообщали «ФАКТЫ», город Збараж Тернопольской области 24 мая засыпало градом. Осадки были настолько сильными, что стихия оставила за собой настоящие «сугробы» на улицах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..