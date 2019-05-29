Происшествия

Зима в конце мая: Калуш накрыл сильный дождь с градом (фото, видео)

Западная Украина снова страдает от непогоды. Так, в Калуше выпал сильный град и дождь, от которых пострадали и соседние села. В сети местные жители активно делятся снимками с собственных подворий.

Выпавший град

Так, на выпавший среди лета «снег» жалуются жители микрорайонов Загорье, Подгорки, Хотынь и Высочанка.

В микрорайоне Подгорки частично подтоплены 10 домохозяйств и 12 частных приусадебных участков.

В Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации подтверждают пагубные последствия удара стихии и отмечают, что в Калуше и Калушком районе сильный ветер повалил десятки деревьев.

Как сообщали «ФАКТЫ», город Збараж Тернопольской области 24 мая засыпало градом. Осадки были настолько сильными, что стихия оставила за собой настоящие «сугробы» на улицах.

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