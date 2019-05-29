Спорт

«Золото» ЧМ-2014 и четыре кубка Лиги чемпионов: смотреть трейлер фильма о Тони Кроосе (фото, видео)

Кинокомпания Broadview Pictures опубликовала трейлер документального фильма о знаменитом футболисте «Реала» и сборной Германии Тони Кроосе, премьера которого состоится 4 июля.

Описание гласит, что картина «Кроос» покажет «портрет исключительного футболиста и исключительного человека в постоянном исключительном мире».

Кстати, в документальном фильме (режиссер ленты — Манфред Ольденбург, оператор — Йоханнес Имдаль) зрители смогут увидеть фрагменты интервью таких знаменитостей, как Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Юпп Хайнкес, Ули Хенесс, Флорентино Перес, Робби Уильямс, Феликс Кроос и других.

Анонсировал выход фильма о себе и сам полузащитник «Реала», написавший в Twitter: «Совсем скоро! Очень рад представить вам постер моего фильма под названием „Кроос“, который выйдет в Германии 4 июля. Мне очень нравится! Вам тоже?»

Напомним, что 29-летний Тони Кроос, перешедший в 2014 году в «Реал» из «Баварии», первый в истории немецкий футболист ставший четырехкратным победителем Лиги чемпионов (в сезоне-2012/2013 — с мюнхенцами, в сезонах- 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 — с мадридцами). Полузащитник также — первый в истории пятикратный победитель клубного чемпионата мира (2013-й, 2014-й, 2016-й, 2017-й и 2018 годы).

Всего же чемпион мира 2014 года и двукратный обладатель «бронзы» первенств Европы (2012-й и 2016 годы) в составе сборной Германии в футболках «Баварии» и «Реала» завоевал по 12 трофеев.

Кстати, мать футболиста Биргит была чемпионкой ГДР по бадминтону, а его отец Роланд — профессиональный детский футбольный тренер. Младший брат Тони 28-летний Феликс Кроос — капитан берлинского «Униона», завоевавшего по итогам сезона путевку в первую немецкую бундеслигу.

Тони Кроос женат на Джессике Фабер. У пары двое детей — 5-летний сын Леон и 2-летняя дочь Амели.

Тони Кроос с супругой и детьми на фоне главного трофея Лиги чемпионов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитые футболисты снялись в фильме «Я не обезьяна».

Фото Getty Images, Twitter



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