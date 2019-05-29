Происшествия

Подрыв банкомата «ПриватБанка» в Киеве: появились новые детали и фото с места ЧП

В столичной полиции рассказали подробности о ЧП в Деснянском районе, где трое неизвестных подорвали банкомат «ПриватБанка» и похитили кассеты с деньгами.



Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева. К правоохранителям обратился местный житель, услышавший звук взрыва и видевший, как три человека выбежали из отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако погоня успехом не увенчалась.

На месте ЧП правоохранители провели неотложные следственные действия, осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. По словам заместителя начальника отдела криминальной полиции Деснянского райуправления Максима Казака, злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.

«Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается», — сообщил Максим Казак.

Сведения о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре неизвестные устроили мощный взрыв в здании отделения «ПриватБанка», чтобы добраться до содержимого банкомата. Есть версия, что грабители воспользовались трубой с газом, но добраться до денег так и не смогли.

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