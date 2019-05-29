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В Киеве подорвали банкомат "ПриватБанка": фото и видео с места ЧП
В Киеве в ночь на 29 мая трое неизвестных подорвали банкомат ПриватБанка, после чего скрылись. Инцидент произошел по улице Кубанской Украины на Лесном массиве, сообщают Вартові Еспресо.
Пострадавший банкомат находился в круглосуточном доступе в здании отделения ПриватБанка. В самом здании ударной волной выбиты окна и повреждена мебель.
По предварительной версии, грабители наполнили банкомат газом, устроили короткое замыкание и его разорвало.
Источники утверждают, что из банкомата сумели похитить около 700 тысяч гривен.
Подрыв банкомата
На месте преступления работают сотрудники взрывотехнической лаборатории и следователи полиции.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о подрыве банкомата, встроенного в стену магазина под Днепром. Примечательно, что там злоумышленников не остановило даже то, что торговый объект работал круглосуточно и могли пострадать люди.
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