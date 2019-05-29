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Происшествия

В Киеве подорвали банкомат "ПриватБанка": фото и видео с места ЧП

8:51 29 мая 2019 367
В Киеве подорвали банкомат «ПриватБанка»: фото и видео с места ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в ночь на 29 мая трое неизвестных подорвали банкомат ПриватБанка, после чего скрылись. Инцидент произошел по улице Кубанской Украины на Лесном массиве, сообщают Вартові Еспресо.

Пострадавший банкомат находился в круглосуточном доступе в здании отделения ПриватБанка. В самом здании ударной волной выбиты окна и повреждена мебель.

По предварительной версии, грабители наполнили банкомат газом, устроили короткое замыкание и его разорвало.

Источники утверждают, что из банкомата сумели похитить около 700 тысяч гривен.

Подрыв банкомата

На месте преступления работают сотрудники взрывотехнической лаборатории и следователи полиции.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о подрыве банкомата, встроенного в стену магазина под Днепром. Примечательно, что там злоумышленников не остановило даже то, что торговый объект работал круглосуточно и могли пострадать люди.

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