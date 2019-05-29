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Спорт

Свитолина без борьбы вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»

12:01 29 мая 2019 2475
Єлина Свитолина
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

На кортах Парижа продолжаются баталии одного из четырех турниров серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», призовой фонд которого составляет 42,66 млн евро.

Слепой жребий в матче второго круга свел первую ракетку Украины (9-я в мире) Элину Свитолину с еще одной нашей теннисисткой — 25-летней Катериной Козловой (67-я). Но матч не состоялся, поскольку Катерина снялась с турнира в Париже.

Напомним, что ранее украинки пересекались друг с другом лишь на турнирах ITF, и в обоих случаях успех сопутствовал Элине (в 2011-м в Донецке — 6:4, 6:2 и в 2013-м в Тюмени — 6:1, 6:2).

Выход в третий круг «Ролан Гаррос» принес Элине Свитолиной 143 тысячи евро (Козлова в Париже заработал 87 тысяч в евровалюте). Следующей соперницей 24-летней украинки станет испанка Гарбинье Мугуруса (19-я), которая 29 мая уверенно обыграла шведку Йоханну Ларссон (172-я) — 6:4, 6:1.

Кстати, лучший результат на парижских кортах Свитолина, выступающая на «Ролан Гаррос» 10-й раз, продемонстрировала в 2015 и 2017 годах, когда добралась до четвертьфинала.

Напомним, что Даяна Ястремская и Сергей Стаховский прекратили борьбу на «Ролан Гаррос» в первом круге, а Леся Цуренко (27-я), победившая на старте канадку Эжени Бушар (77-я), во втором раунде турнира в день своего 30-летия (30 мая) сразится с сербкой Александрой Крунич (76-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс.

Фото Jimmie48

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