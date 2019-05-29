Спорт

Свитолина без борьбы вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»

На кортах Парижа продолжаются баталии одного из четырех турниров серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», призовой фонд которого составляет 42,66 млн евро.

Слепой жребий в матче второго круга свел первую ракетку Украины (9-я в мире) Элину Свитолину с еще одной нашей теннисисткой — 25-летней Катериной Козловой (67-я). Но матч не состоялся, поскольку Катерина снялась с турнира в Париже.

Напомним, что ранее украинки пересекались друг с другом лишь на турнирах ITF, и в обоих случаях успех сопутствовал Элине (в 2011-м в Донецке — 6:4, 6:2 и в 2013-м в Тюмени — 6:1, 6:2).

Выход в третий круг «Ролан Гаррос» принес Элине Свитолиной 143 тысячи евро (Козлова в Париже заработал 87 тысяч в евровалюте). Следующей соперницей 24-летней украинки станет испанка Гарбинье Мугуруса (19-я), которая 29 мая уверенно обыграла шведку Йоханну Ларссон (172-я) — 6:4, 6:1.

Кстати, лучший результат на парижских кортах Свитолина, выступающая на «Ролан Гаррос» 10-й раз, продемонстрировала в 2015 и 2017 годах, когда добралась до четвертьфинала.

Напомним, что Даяна Ястремская и Сергей Стаховский прекратили борьбу на «Ролан Гаррос» в первом круге, а Леся Цуренко (27-я), победившая на старте канадку Эжени Бушар (77-я), во втором раунде турнира в день своего 30-летия (30 мая) сразится с сербкой Александрой Крунич (76-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс.

Фото Jimmie48



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