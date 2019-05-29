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Смертельное ДТП в Ровенской области: в лобовом столкновении погибли два человека (фото)
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло под вечер вторника, 28 мая, на трассе Киев — Ягодин возле села Иванивка Сарненского района Ровенской области. Ранее в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. В ходе инцидента один пассажир погиб, еще двое травмированы.
Как сообщили ГУ Национальной полиции региона, по предварительным данным 62-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ТАТА», которым управлял 53-летний житель села Топилля Млинивского района. В столкновении оба водителя от полученных травм погибли на месте. Пассажиров в автомобилях не было.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Ведется следствие.
К сожалению, люди погибают в дорожно-транспортных происшествиях все чаще. Так, в Днепре в жутком ДТП погибла семья с ребенком. Не справился с управлением и погиб в Закарпатской области офицер ВСУ. А недалеко от Кривого Рога попала в смертельное ДТП машина с полицейским.
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