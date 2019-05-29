Политический кризис в Австрии: кто и зачем подставил Себастьяна Курца

Мир

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александр ван дер Беллен распустил правительство Себастьяна Курца. Глава государства вынужден был это сделать, поскольку днем ранее австрийский парламент выразил вотум недоверия премьер-министру. Все члены кабинета, за исключением Курца, продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство. Ван дер Беллен назначил срок — не позднее 4 июня. Переходное правительство будет работать до досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.

Президент назначил главой временного кабинета Хартвига Легер, представляющего Австрийскую народную партию (АНП). Она победила на предыдущих выборах. Курц является ее лидером, однако он отказался исполнять обязанности премьера в нынешней ситуации, чтобы избежать конфликтов с парламентом. Легер в правительстве Курца занимал пост министра финансов.

Политический кризис в Австрии возник внезапно. 17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitzung обнародовали видеозапись, сделанную скрытой камерой во время тайной встречи на Ибице между известными австрийскими политиками и некой россиянкой, которая выдавала себя за племянницу миллиардера. Это были лидеры Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус. Они пообещали бизнес-леди выгодные строительные контракты в случае своего успеха на парламентских выборах в обмен на щедрое финансирование АПС. Заключенная сделка являлась грубым нарушением законодательства Австрии.

Самое удивительное, что никакого финансирования АПС так и не получила! При этом показала очень хороший результат на парламентских выборах 2017 года. Она не только прошла в парламент, но и смогла заключить коалиционный договор с АНП, которую привел к победе Курц. Он в результате стал федеральным канцлером, Штрахе получил кресло вице-канцлера, а Гуденус возглавил фракцию АПС в парламенте.

Скандальная видеозапись была настоящей. Штрахе признал, что встречался с некой «русской». Курц объявил об отставке вице-канцлера и разрыве коалиционного соглашения.

Казалось, глава правительства сумел выйти из крайне неприятной ситуации. Однако скандалом воспользовалась Социал-демократическая партия Австрии (СПА). Ее представители заявили, что правительство Курца не в состоянии управлять страной в сложившейся ситуации. Вотум недоверия был поставлен на голосование в парламенте после того, как стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент. В Австрии больше всего голосов получила АНП. Но это не спасло Курца. Это первый случай в послевоенной истории Австрии, когда парламент выразил вотум недоверия канцлеру.

В итоге скандал с видеозаписью оказался на руку политическим противникам канцлера.

Когда все это уже произошло, выяснилось, что встреча на Ибице была подстроена! Как сообщила австрийская газета Die Kronen-Zeitung, ее организовал некий юрист из Вены Рамин Мирфахрай. Выходец из Ирана нанял боснийскую студентку, чтобы она представилась «бизнес-леди из России». Он устроил целый кастинг, предварительно изучив информацию о личной жизни и пристрастиях Иоганна Гуденуса. Девушка из Боснии подошла по всем параметрам.

Она познакомилась с Гуденусом за пару месяцев до встречи на вилле, которую арендовал Рамин. Девушка выдала себя за племянницу российского миллиардера Игоря Макарова Алену. Кроме внешней привлекательности она очаровала Гуденуса своими познаниями в сфере паркового и садового ландшафта. К тому же «бизнес-леди» выразила желание купить пару земельных участков, принадлежащих австрийскому политику и его супруге. Именно Гуденус затащил Штрахе на виллу на Ибице. Он уверил своего партийного босса, что Алена Макарова — надежный человек. Австрийцам и в голову не пришло проверить информацию о «племяннице миллиардера». Уже после опубликования видеозаписи стало известно, что у господина Макарова нет таких родственников.

Мирфахрай платил студентке по 7 тысяч евро за каждые сутки ее «занятости». Общие расходы на подготовку ловушки для австрийских политиков составили 380 тысяч евро, подсчитали журналисты. В эту сумму входит не только гонорар «племянницы», но и аренда виллы, жучки, которые были установлены по всему дому, видеокамера.

Рамин не объясняет пока, почему он обнародовал эту информацию только сейчас, почти два года спустя. Целью затеи, по его словам, являлось «разоблачение неподобающих действий политиков». При этом Мирфахрай настаивает, что не нарушил законодательство, поскольку руководствовался принципом свободы слова. «Это был проект, мотивированный интересами гражданского общества и созданный на основе приемов расследовательской журналистики», — подчеркнул он.

Полная версия видеозаписи встречи на вилле длится семь часов. Заинтересованные лица предлагали Мирфахраю за нее 3 миллиона евро. Он отказался. Есть сведения, что Рамин намерен уничтожить оригинал. При этом он опасается за свою жизнь.

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Фото сайта ТСН

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