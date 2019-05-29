Свадебные приметы: какие из них точно сбываются

Стиль жизни

На свадьбе Потапа и Насти Каменских многое поклонники пары обратили внимание на плохую — с их точки зрения — примету: торопившийся к алтарю жених уронил на ковровую дорожку бутоньерку из петлицы. Чтобы ее поднять, Потап вынужден был вернуться, и это, по мнению наблюдавших за церемонией, означало одно: брак молодоженов находится под угрозой.

О том, как и почему возникли свадебные приметы, и стоит ли обращать на них внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская. Ранее психолог рассказала, как очистить дом от негативной энергетики.

— Часто люди относятся к любым приметам, в том числе, и свадебным, с иронией, считая, что их соблюдение — удел суеверных бабушек, не знакомых с достижениями научно-технического прогресса, — говорит Диана. — Но давайте подумаем, а что же такое приметы. Как правило, это плоды многовековых наблюдений, по результатам которых и были сделаны выводы, которые мы называем приметами. Приметы — это аккумулированная в нескольких словах народная мудрость, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Если говорить с психологической точки зрения, то наше подсознание, не имеющее чувства юмора, внимательно относится к ритуалам. Каждый связанный с приметой момент оно методично фиксирует: сбылась положительная примета — «плюс», отрицательная — «минус». Чем больше у вас «минусов», тем больше вероятность того, что негативные приметы в вашем отношении будут сбываться чаще, и наоборот. Шутки с подсознанием чреваты неприятностями, поэтому приметы стоит учитывать, тем более что для этого ничего особенного вам делать не придется.

— Какие приметы нужно знать тем, кто собирается жениться или выходить замуж?

— Начнем со свадебного платья. Согласно известной примете, жених не должен видеть в нем невесту до свадьбы, в противном случае они долго не проживут. Казалось бы, почему? Но, оказывается, у этого «суеверия» есть причина: свадебное платье — символ перехода женщины из одного состояния, в том числе и энергетического, в другое. Будущий муж должен быть убежден, что девушка, которую он выбрал, станет лучшей в мире женой. Главную роль тут играет внешний вид невесты на свадьбе, и важно чтобы он был для жениха сюрпризом: она должна его очаровать. Если же он ее уже видел, достичь такого — сногсшибательного — эффекта не удастся.

Существует также примета, согласно которой нельзя выходить замуж в черном платье — это сулит будущей семье несчастья и развод. Тут все просто: наше подсознание на ритуальном уровне воспринимает черный наряд как символ скорби, а не радости. Так какая после такой свадьбы может быть семейная жизнь? Вообще же выходить замуж нужно в наряде, традиционном для той местности, в которой живут жених и невеста, иначе в подсознании последней не зафиксируется сам факт брака — она будет по-прежнему считать себя свободной женщиной. Ни к чему хорошему в отношениях с супругом это не приведет. Поэтому если в вашем городе принято идти в церковь и ЗАГС в народном украинском костюме, не стоит надевать платье с корсетом и пышной юбкой.

Еще одна примета, связанная со свадебным нарядом: невесте не рекомендуется надевать обувь с открытой пяткой. Античная мифология считает эту часть нашего тела самой уязвимой, а по эзотерическим понятиям она — место кармы. Если невеста наденет босоножки, она подсознательно будет ощущать себя незащищенной, в то время как туфли — именно потому, что пятка в них закрыта — придадут ей уверенности в себе.

— Почему принято, чтобы на регистрацию брака жених и невеста ехали в разных автомобилях?

— Тогда они не смогут поссориться и, как результат, отменить церемонию. Как известно, стресс могут вызывать не только отрицательные, но и положительные события, и свадьба — яркий тому пример. Разволновавшись от всеобщего внимания и неотвратимости предстоящего события, жених и невеста перестают себя контролировать и могут натворить дел. Кстати, именно поэтому на королевских свадьбах специальные люди присматривают за невестой, чтобы не сбежала, а то позора не оберешься.

Еще одна народная примета гласит: по дороге в ЗАГС нельзя оглядываться. Когда мы смотрим назад, наше подсознание «тянет» нас в прошлое, а когда смотрим вперед — в грядущее. Когда жених и невеста едут регистрировать брак, они должны «отрезать» все, что с ними было раньше, и смотреть только вперед.

— Пожалуй, самая распространенная свадебная примета — запрет менять руку для тех, кто держит венец во время венчания. С чем она связана?

— Принято считать: если кто-то из свидетелей сменит руку, то кто-то из молодоженов будет изменять своей второй половинке. Дело в том, что по разным рукам человека «течет» разная — в гендерном смысле — энергия. Меняя руку, человек меняет и энергию — с «мужской» на «женскую» и обратно, что и символизирует супружескую измену.

— Что означает традиция, по которой невеста должна бросать свадебный букет через голову?

— Она, как и платье невесты, фиксирует смену статуса: была девушкой, стала женщиной. Бросая букет, она расстается со своим девичьим положением, и чем дальше он улетит, тем лучше для нее. А та, которая этот букет поймает, следующая на очереди.

Есть и примета, согласно которой свидетельница со стороны невесты тоже скоро выйдет замуж. В большинстве случаев так и случается. Этим она опять-таки обязана подсознанию и — в значительной степени — силе воображения. За время церемонии и последующего за ней застолья она так часто представляет себя на месте невесты, что этот образ откладывается у нее в голове, но уже применительно к ней. Подсознание, которое воспринимает это как руководство к действию, сделает все для того, чтобы воплотить его в жизнь.

— В истории с упавшей бутоньеркой Потапа есть плохой знак?

— К счастью, нет, не существует приметы, согласно которой нельзя ронять цветы из петлиц. Скорее всего, поклонникам звезд шоу-бизнеса просто нужен был лишний повод для обсуждения.

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