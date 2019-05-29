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В России врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкило съеденных ею волос
В Томске (Россия) врачи больницы скорой помощи провели операцию 16-летней девушке, удалив у нее из желудка ком волос.
Как сообщает ТВ2, в течение 10 лет девушка жевала свои волосы, они копились в желудке и заняли почти 80% всего объема.
Инородное тело врачам удалось обнаружить после того, как девушка пришла в больницу с жалобами на выпадение волос. Ее обследовали и выявили анемию. После более тщательных анализов, врачи обнаружили в желудке девушки инородное тело огромных размеров — трихобезоар.
Во время операции хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. Только таким способом можно было извлечь волосяной ком, который весил около 500 граммов.
Издание пишет, что по оценкам врачей, в дальнейшем для избежания рецидива девушке потребуется помощь психиатра.
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