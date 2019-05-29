«Арсенал-Киев» вылетел из премьер-лиги: видеообзоры матчей

Спорт

В среду, 29 мая, завершились баталии чемпионата Украины в турнире команд, боровшихся за «выживание». По итогам поединков в Киеве, Одессе и Полтаве определился клуб, напрямую вылетевший из элитного дивизиона, — «Арсенал-Киев», а также две команды, которые сыграют в переходных поединках с представителями первой лиги, — «Карпаты» и «Черноморец».

Чемпионат Украины. 32-й тур

7--12-е места

«Арсенал-Киев» — «Карпаты» (Львов) — 2:3 (Ковпак, 4, Авагимян, 90+2 — Нестеров, 18, Мякушко, 20, с пенальти, Мирошниченко, 45+2).

«Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк) — 2:2 (Шарпар, 5, Васин, 44 — Дегтярев, 75, 83).

«Черноморец» (Одесса) — «Десна» (Чернигов) — 3:0 (Танчик, 62, Вильхальмссон, 72, с пенальти, 86). На 72-й минуте удален Немчанинов («Десна»).

«Ворскла» упустила победу над «Олимпиком», но все же завоевала Кубок престижа, став лучшей командой второй шестерки. После прошлогодней «бронзы», прямо скажем, слабое утешение. А вот «Олимпик» обеспечил себе девятое место и остался в премьер-лиге. Только вот, как дончанам пройти аттестацию на следующий сезон, если молодежные команды клуба сняты с соревнований из-за участия в договорных поединках?

Видеообзор матча «Ворскла» — «Олимпик» — 2:2

Первый тайм

Последнее место в чемпионате Украины занял столичный «Арсенал-Киев», проигравший на динамовской арене «Карпатам». Кстати, львовян после отставки Габри Гонсалеса на игру вывел знаменитый в прошлом игрок команды Александр Чижевский (испанец перед отбытием на родину даже не попрощался с футболистами!).

Видеообзор матча «Арсенал-Киев» — «Карпаты» — 2:3

Первый тайм

Для «Карпат» и «Черноморца», разгромившего дома «Десну», сезон еще не закончен. Четвертого июня в переходных матчах за места в премьер-лиге «Карпаты» сыграют на поле луцкой «Волыни», а «Черноморец» отправится в гости к «Колосу» из Коваливки Киевской области. Ответные поединки состоятся 8 июня на полях представителей элитного дивизиона.

Видеообзор матча «Черноморец» — «Десна» — 3:0

Первый тайм

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 80 очков;

2. «Динамо» — 69;

3. «Александрия» — 49;

4. «Заря» — 43;

5. «Мариуполь» — 40;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 42;

8. «Десна» — 41;

9. «Олимпик» — 34;

10. «Карпаты» — 33;

11. «Черноморец» — 31;

12. «Арсенал-Киев» — 26.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В последнем, 32-м, туре также сыграют: (1—6-е места) «Мариуполь» — «Заря», «Александрия» — «Динамо», «Львов» — «Шахтер» (30 мая).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в новой форме с автографом Лобановского одолело дома «Львов».

Фото ФК «Арсенал-Киев»

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