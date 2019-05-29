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В Одессе из-за сильного ветра массово падали деревья (фото)
В среду, 29 мая, сильный порывистый ветер стал причиной падения деревьев в разных районах Одессы. В частности, по состоянию на 16:00 зафиксировано падение одиннадцати деревьев и двух крупных веток.
«Деревья повалены по адресам: ул. Асташкина, 14, ул. Сегедская, 12, ул. Инглези, на углу Александровского проспекта и ул. Троицкой, на Французском бульваре (возле киностудии), на углу улиц Малой Арнаутской и Гимназической, на Тираспольском шоссе, — сообщили в городском совете. — Кроме того, у дома № 4 по улице Дюковской большая акация рухнула на автомобиль, что привело к его повреждению. Также на проспекте Небесной Сотни, 47 дерево упало на жилой дом. Кроме того, сильными порывами ветра сломаны две крупные ветки — на пересечении улиц Стуса и Мельницкой, и на улице Кутузакия, 11а, где ветка упала на автомашину».
В сообщении отмечается, что сотрудники производственно-технической службы КП «Горзелентрест» оперативно устраняют последствия шквального ветра. Сейчас им прибавилось работы: на юго-западном жилом массиве, на улице Инглези, между улицами Космонавтов и Варненской, на проезжую часть упала еще одна огромная ветка.
О наличии пострадавших и раненых от бесчинств стихии пока не сообщается.
В то же время из-за упавшего дерева остановилось движение трамвайного маршрута № 5. На других дорогах водители, чтобы проехать, вынуждены объезжать аварийный участок по пешеходной зоне.
В региональном главке ГСЧС предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, на который ссылаются спасатели, днем 30 мая в Одесской области ожидаются местами — сильные грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с.
Ранее сообщалось, что по Украине пронесся мощный ураган со смерчем. А в Каменском Днепропетровской области более получаса бушевала гроза с шквальным ветром и градом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..