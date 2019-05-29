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Спецпрокурор Мюллер объявил о своей отставке
В среду, 29 мая, специальный прокурор США Роберт Мюллер впервые сделал публичное заявление после публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. После этого он объявил: «Мы формально закрываем офис спецпрокурора, и я увольняюсь с должности спецпрокурора».
Президент США Дональд Трамп тут же отреагировал на заявление Мюллера: «Ничего не изменилось. Доказательств недостаточно, а значит, по законам нашей страны человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо».
Мюллер, однако, с такой оценкой своего двухлетнего расследования не согласен. Сначала он объяснил, почему не стал предъявлять обвинения Трампу. «Мы исходили из многолетней политики Министерства юстиции США, согласно которой президента не могут обвинить в преступлении, пока он занимает пост — это неконституционно. Даже если скрыть это обвинение от публики…» — подчеркнул Мюллер.
«Если бы мы были уверены в том, что президент не совершал преступление, мы бы так и сказали», — отметил он далее.
После этого коротко описал суть доклада: «Россия вмешалась в выборы и предприняла попытку поддержать определенного кандидата. В наши выборы было множество систематических попыток вмешаться. Эти обвинения заслуживают внимания каждого американца. У нас недостаточно доказательств заговора членов предвыборной кампании Трампа с Россией… Написанный доклад говорит сам за себя». После этого Мюллер заявил, что больше не будет комментировать доклад.
Теперь свое слово должен сказать Конгресс США. Мюллер туда передал свой доклад в конце апреля. Сделал он это после того, как в марте этот документ положил на стол министра юстиции Уильяма Барра. Тот ознакомился с докладом и представил конгрессменам свои выводы — спецпрокурор не нашел в ходе расследования каких-либо следов сговора Трампа, кого-то из его соратников и вообще кого-либо из американских граждан с Кремлем. Тем не менее, попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.
В докладе больше 400 страниц. Часть, посвященная расследованию связей с Россией, занимает 199 страниц. Часть о том, препятствовал ли Трамп правосудию — 182 страницы. Еще 30−40 страниц — это приложение.
Из доклада следует, что в мае 2017 года, узнав от генерального прокурора Джеффа Сешнса о том, что он назначил Роберта Мюллера спецпрокурором, Трамп сказал: «О Боже! Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне конец».
Мюллер нашел улики, доказывающие, что президент пытался свернуть его расследование, чтобы защитить себя. Кроме того, Трамп хотел и пробовал уволить самого спецпрокурора. В то же время в докладе нет доказательств, что президент уволил директора ФБР Джеймса Коми, который начинал это расследование, чтобы скрыть возможный сговор с Москвой.
В докладе также подчеркивается, что попытки помешать расследованию спецпрокурора не увенчались успехом, поскольку ряд подчиненных Трампа саботировали приказы президента.
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