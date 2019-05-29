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Золотые унитазы Януковича и легкая эротика: во Франции начали продавать комиксы о Евромайдане (фото)

Во Франции в магазинах и через интернет продают сборник комиксов «Maidan love» о событиях Революции Достоинства в Киеве, так как их поняли авторы — француз Орельен Дюкудре (сценарий) и малайзиец Кристоф Алиел (рисунки). Цветную обработку сделал Альбертини Раланти.

Как сообщает «Укринформ», сборник содержит много провокационных сюжетов, которые могут дискредитировать Украину и украинцев.

В некоторых магазинах сборник стоит 10 евро, в интернете она доступна за 15 евро.

Сюжет первой части комиксов рассказывает о короткой истории дружбы и любви между молодыми людьми Еленой и Богданом. Парень ищет свою девушку, которая исчезла во время бурных событий Евромайдана.

Елена является активисткой Майдана, а Богдан — сотрудником спецподразделения «Беркут».

В книге показан беглый президент Янукович и его богатства в виде золотых унитазов. Несколько сюжетов посвящено Януковичу и Путину. Автор сценария сборника считает, что Янукович зарабатывает деньги на свои золотые унитазы, продавая российский газ.

Экс-премьер Юлия Тимошенко в это время находится в тюрьме. При этом главная героиня Елена представлена авторами в образе Тимошенко.

Главными негативными героями во французских комиксах показаны «националисты и почти фашисты» от партии «Свобода». Именно они, по мнению авторов, совершают различные подлости и провокации на улицах Киева.

Присутствует в комиксах и сюжет, который претендует на жесткую эротику или даже порнографию. Речь идет о ситуации, когда одна из активисток Майдана, чтобы не быть захваченной «Беркутом», спровоцировала интимные отношения с Богданом в подъезде дома. «Беркутовцы» решили, что это молодежь просто развлекается и выгнали «любовников» на улицу.

Издание пишет, что, возможно, будет и вторая часть этих комиксов — по сюжету первой части главные герои так и не встретились.

Ранее французские издания уже попадали в неловкие ситуации с выбором тем для высмеивания.

В частности, скандально известный французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал шокирующие карикатуры на погибшего трехлетнего сирийца Айлана Курди, утонувшего вместе с пятилетним братом и матерью, когда лодка с мигрантами перевернулась у берегов Турции.

Позже журнал снова опубликовал две карикатуры на смерть Айлана. На одном рисунке был изображен Иисус Христос, идущий по воде, и торчащие из нее ноги мальчика. «Доказательство того, что Европа христианская: христиане ходят по воде… Мусульманские дети тонут», — был подписан рисунок. На другой карикатуре под названием «Добро пожаловать, мигранты!» было размещено изображение мертвого ребенка, над телом которого надпись: «Так близко к цели». А рядом с мальчиком изображен рекламный щит с надписью: «Акция! Для детей два меню по цене одного».



Карикатурой журнал откликнулся на массовые нападения мигрантов на жительниц Кельна в новогоднюю ночь 2016 года.





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