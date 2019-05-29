Сборная Украины обыграла в спарринге новичка премьер-лиги

Спорт

Сборная Украины продолжает в Харькове подготовку к домашним отборочным матчам Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня). Пока в распоряжении Андрея Шевченко находятся только футболисты из иностранных клубов и вызванные в лагерь «желто-синих» для проведения полноценного тренировочного процесса кандидаты в «молодежку» (в полном составе наша команда соберется 1 июня).

В среду, 29 мая, сборная Украины на харьковском стадионе «Металлист» провела спарринг против новичка премьер-лиги «Днепра-1», обыграв подопечных Дмитрия Михайленко — 2:1 (Яремчук, 14, 57 — Панасенко, 82).

Украина: Билык, В. Кравец, Пластун, Прокопчук, Петряк (Милованов, 77), Малиновский (Козак, 46), Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед, Яремчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко вызвал в тренировочный лагерь сборной Украины 31 футболиста, после чего травмированного Жуниора Мораеса заменил Артем Беседин, а «сломавшегося» голкипера Дениса Бойко — вратарь «Александрии» Юрий Панькив.

Фото ffu.ua



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter