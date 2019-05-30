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Глупая и нетрезвая: поклонники «забраковали» статую Арианы Гранде в Музее мадам Тюссо
25-летняя певица Ариана Гранде получила собственную статую в знаменитом Музее восковых фигур мадам Тюссо, но осталась недовольна ею. Об этом пишет ОК-magazine со ссылкой на Buzzfeed.
В музейной экспозиции статуя певицы стоит на фоне множества розовых конфет в форме сердечек. Звезда одета в объемный джемпер и ботфорты. Одной рукой она держит микрофон, а другую подняла, как бы позируя перед фанатами.
Поклонники певицы сразу же выразили свое отношение к фигуре. Большинство из них остались недовольны «лицом» восковой Арианы. Они отмечают, что статуя «выглядит нетрезвой», а выражение лица «откровенно странное» и «глупое».
К тому же кукла, по их мнению, совершенно не похожа на настоящую Ариану.
Сама Гранде не стала подробно описывать, как относится к своему «двойнику» в Музее Тюссо, но оставила к фотографии статуи неодобрительный комментарий. «Я просто хочу поговорить», — написала Гранде. Поклонники поддержали ее. «Мы бы тоже хотели поговорить с теми, кто это сделал», — заметили они.
Но некоторые фанаты все же довольны получившейся статуей. Они считают, что это очередной знак признания звезды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 мая в Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии The Billboard Awards. Ее учредителем является популярный американский журнал Billboard. Победителей чествовали в отеле MGM Grand. Ариана Гранде названа лучшей певицей. Кроме того она получила награду в номинации Billboard Chart Achievement Award, в которой обошла не только Дрейка, но и Леди Гагу с Брэдли Купером.
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