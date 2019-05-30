В бикини на «павлине»: Бритни Спирс пытается опровергнуть слухи о своей болезни (видео)

Шоу-бизнес

Известная певица Бритни Спирс пытается держаться подальше от скандала, который разразился из-за ее проблем с психикой. Для нее сейчас жизненно необходимо сохранять позитивный настрой и спокойствие, пишет WomanHit.

В последнее время звезда часто выкладывает в Instagram фото и видео, на которых танцует и занимается спортом. Но ее поклонники до сих пор придерживаются теории, что Бритни находится в невменяемом состоянии. Они твердят, что певицу насильственно удерживают в доме, накачивают лекарствами, а все видео и фото сделаны еще год назад.

В попытке пресечь слухи артистка даже вновь обратилась к читателям Instagram. «Для тех из вас, кто думает, что видео публикую не я. Специально для вас я сделала эту запись вчера. Вы ошибаетесь. Надеюсь, вам понравится», — говорит Спирс на первом ролике. На втором она примеряет несколько разных платьев, демонстрируя их подписчикам.

Позже звезда решила показать, как на самом деле проводит время. Она опубликовала собственное фото, сделанное в бассейне. Бритни в купальнике с принтом в виде полос зебры сидит на надувном матрасе-павлине. Она загорает, расслабленно закрыв глаза. Поза певицы выгодно подчеркивает ее подтянутое тело и стройный живот. Спирс действительно много времени проводит на тренировках.

Бойфренд певицы Сэм Асгари одним из первых выразил свое восхищение. Другие читатели поддержали его — всего за несколько часов фото собрало более полумиллиона лайков.

Напомним, что несколько недель назад Бритни Спирс обратилась в психиатрическую клинику из-за стресса, связанного с заболеванием ее отца Джеймса Спирса, который по-прежнему является опекуном звезды и контролирует все ее финансы. Однако многие фанаты подозревали, что Бритни оказалась в рехабе не по собственной воле. Некоторые убеждены, что отец отправил звездную дочь на принудительное лечение из-за ее отказа принимать прописанные ей психиатром препараты. Эти догадки поклонников негласно подтвердила мать Бритни Линн: она активно лайкала посты интернет-пользователей на эту тему в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бритни Спирс пытается избавиться от последствий болезни при помощи спорта. В частности, певица занимается йогой и легкой атлетикой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter