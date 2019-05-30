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В бикини на «павлине»: Бритни Спирс пытается опровергнуть слухи о своей болезни (видео)
Известная певица Бритни Спирс пытается держаться подальше от скандала, который разразился из-за ее проблем с психикой. Для нее сейчас жизненно необходимо сохранять позитивный настрой и спокойствие, пишет WomanHit.
В последнее время звезда часто выкладывает в Instagram фото и видео, на которых танцует и занимается спортом. Но ее поклонники до сих пор придерживаются теории, что Бритни находится в невменяемом состоянии. Они твердят, что певицу насильственно удерживают в доме, накачивают лекарствами, а все видео и фото сделаны еще год назад.
В попытке пресечь слухи артистка даже вновь обратилась к читателям Instagram. «Для тех из вас, кто думает, что видео публикую не я. Специально для вас я сделала эту запись вчера. Вы ошибаетесь. Надеюсь, вам понравится», — говорит Спирс на первом ролике. На втором она примеряет несколько разных платьев, демонстрируя их подписчикам.
Позже звезда решила показать, как на самом деле проводит время. Она опубликовала собственное фото, сделанное в бассейне. Бритни в купальнике с принтом в виде полос зебры сидит на надувном матрасе-павлине. Она загорает, расслабленно закрыв глаза. Поза певицы выгодно подчеркивает ее подтянутое тело и стройный живот. Спирс действительно много времени проводит на тренировках.
Бойфренд певицы Сэм Асгари одним из первых выразил свое восхищение. Другие читатели поддержали его — всего за несколько часов фото собрало более полумиллиона лайков.
Напомним, что несколько недель назад Бритни Спирс обратилась в психиатрическую клинику из-за стресса, связанного с заболеванием ее отца Джеймса Спирса, который по-прежнему является опекуном звезды и контролирует все ее финансы. Однако многие фанаты подозревали, что Бритни оказалась в рехабе не по собственной воле. Некоторые убеждены, что отец отправил звездную дочь на принудительное лечение из-за ее отказа принимать прописанные ей психиатром препараты. Эти догадки поклонников негласно подтвердила мать Бритни Линн: она активно лайкала посты интернет-пользователей на эту тему в Instagram.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бритни Спирс пытается избавиться от последствий болезни при помощи спорта. В частности, певица занимается йогой и легкой атлетикой.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».