30 мая 2019

Хотите верьте, хотите — нет, но в нашей коллекции больше двухсот фигурок были мне подарены в разные годы знакомыми, друзьями, коллегами по работе, а порой и вовсе случайными людьми. В том числе и весьма редкие изделия, и даже уникальные композиции были принесены в дар идее собрать музейную коллекцию, любоваться которой потом смогут все, кого способна увлечь красота фарфорового искусства. Помню каждый подарок. Благодарен каждому дарителю. Не перестаю восхищаться широтой их души, позволившей мне заметно расширить собрание редких произведений.

Я и сам-то люблю делать подарки. И получаю от этого огромное удовольствие. Но всякий раз, получая неожиданный дар от кого-то, просто теряюсь, не находя этому объяснения и с трудом подыскивая слова, способные передать моё смятение. Так было на днях, когда одна из моих друзей по ''Фейсбуку'', Ольга Демина из Харькова, с которой мы прежде никогда не встречались, вдруг решила сделать мне ценнейший, как оказалось, подарок. Ольга (кстати, необыкновенно красивая женщина — извините, но не сказать об этом просто не мог) передала мне книгу, изданную в Харькове её родной сестрой Светланой Дуденко.

Эта книга меня потрясла! Толстенное (почти в тысячу страниц!) издание содержит изображения и описание клейм, торговых марок фарфоровых мануфактур и авторских меток художников, изготавливавших фарфоровые и керамические изделия за период с 14 по 19 век. Пять с половиной тысяч описаний на русском и английском языках! Вы можете себе такое представить? Я — нет… Это какой-то просто невероятный, исполинский труд, с помощью которого коллекционерам и экспертам можно будет достаточно легко, и главное — достоверно, изучать происхождение изделий, ранее вызывавших вопросы. Пользуясь случаем, ещё раз хочу искренне поблагодарить и Ольгу Демину, и Светлану Дуденко за невероятной полезности подарок, цены которому нет и быть не может.

Ну, а поскольку речь сегодня зашла о человеческой щедрости, то я решил свой рассказ проиллюстрировать двумя фигурками, подаренными мне добрым человеком в Испании, и короткой историей, услышанной во время прошлогодней поездки в столицу Казахстана. Жил в Казахстане человек по имени Атымтай. А звали его все Атымтай Щедрый. И вот почему. Будучи человеком очень богатым и никогда не забывавшим делиться своим богатством с теми, кто нуждался в помощи, Атымтай каждый день на несколько часов переодевался в ветхую одежонку и отправлялся рубить дрова, перевозить сено, одним словом, делать нелёгкую работу, за которую можно было получить всего лишь несколько тенге. Однажды близкие знакомые спросили его, зачем ему это странное перевоплощение необходимо:

- Вы ведь своим богатством, полученным с Божьей помощью, и так каждый день делитесь с людьми, давая кому деньги, кому одежду, кому еду, а кому даже кров. Зачем же вам, подобно последнему бедняку, подрабатывать за копейки на тяжёлых работах?

- Есть тому четыре причины, — ответил Атымтай. — Во-первых, если я буду только наслаждаться жизненными благами, я, возгордившись, перестану замечать нужды простых людей и потихоньку забуду оказывать им помощь. Во-вторых, если я, имея достаток, буду продолжать тяжело работать, я по-прежнему буду понимать, что ничего зазорного в этом нет. В-третьих, вы же сами знаете, что заработанная нелёгким трудом еда всегда кажется гораздо вкуснее и полезнее. И, наконец, в-четвёртых, если я однажды посчитаю, что Богом данное мне богатство принадлежит только мне и никому больше, и начну тратить его только на себя, то боюсь оказаться неисправимо грешным перед тем, благодаря кому я всем этим начал владеть…

Эту историю об Атымтае Щедром в Казахстане детям рассказывают на самых первых уроках в начальной школе. И, наверное, правильно делают. Потому что с возрастом такому научить становится всё сложнее и сложнее.

А нашим сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…