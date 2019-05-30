Крушение военного вертолета в Ровенской области: выяснились новые детали

Происшествия

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Он выразил в своем сообщении в Twitter искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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