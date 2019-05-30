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Происшествия

В Ровенской области разбился военный вертолет: погибли все члены экипажа

7:22 30 мая 2019 167
Ми-8
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, производивший учебно-тренировочный полет. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Авиакатастрофа произошла 29 мая около н.п. Сестрятин в Радивиловском районе.

«По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связь с вертолетом была потеряна в 23:27. На месте крушения работают спасатели и пожарные и правоохранители, на место выехала комиссия из представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования СВ ВСУ. Причины авиакатастрофы выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», в марте в Чугуеве Харьковской области произошла авария с военным вертолетом. Во время выполнения учебно-тренировочного полета вертолет Ми-2 МСБ совершил аварийную посадку.

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