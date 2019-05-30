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73-летний опекун признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки, называвшей его дедушкой
Суд австралийского города Перт признал виновным 73-летнего Десмонда Гора, которого обвиняют в неоднократном изнасиловании восьмилетней девочки, официальным опекуном которой он являлся. Ребенок называл Гора «дедушкой».
Издевательства над воспитанницей продолжались около двух лет. Девочка написала записку, которую случайно обнаружили в ее вещах сотрудники социальной службы. В ней говорилось: «Я чувствую себя в безопасности, когда меня любят. Я чувствую грусть, когда занимаюсь сексом со своим дедушкой».
В ходе следствия выяснилось, что Десмонд Гор подвергал насилию по меньшей мере шестерых детей, которые были под его опекой в период с 2007 по 2010 год. За два года до того, как к Гору попала его последняя жертва, другая восьмилетняя девочка пожаловалась его жене на сексуальные домогательства, после чего ребенка передали в другую семью. Однако соцработники почему-то не сделали никаких выводов из этого случая. Обвинений австралийцу предъявлено не было. И Департамент по защите детей продолжал предоставлять ему воспитанниц.
Как сообщает WA Today, Гор отрицает обвинения со стороны всех семерых пострадавших, называя их «полнейшей ложью». «Это все из-за денег — и больше ничего», — заявлял он в суде. Он также утверждал, что не испытывает сексуального интереса к детям. И вообще уже давно является импотентом.
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