Футболист «Динамо» вошел в сборную лучших молодых игроков Лиги Европы

Спорт



Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в состав сборной лучших футболистов Лиги Европы по версии Football Talent Scout.

В финишировавшем сезоне (напомним, что в финале турнира «Челси» разгромил «Арсенал» — 4:1), динамовец, которому 29 мая исполнилось 20 лет, провел в Лиге Европы восемь матчей без замен, поразив в домашнем поединке ворота французского «Ренна».

Кроме Миколенко, в символическую сборную вошли: вратарь — Матвей Сафонов («Краснодар», Россия); защитники — Жюль Кюнде («Бордо», Франция), Эван Н’Дика («Айнтрахт», Германия), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия); полузащитники — Маттео Гендузи («Арсенал», Англия), Ханнес Вольф («Зальцбург», Австрия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия); нападающие — Исмаил Сарр («Ренн», Франция), Жоау Феликс («Бенфика», Португалия) и Патрик Кутроне («Милан», Италия).

Напомним, что в следующем еврокубковом сезоне «Динамо» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале.

Фото ФК «Динамо»



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