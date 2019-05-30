- 12:44 Рада рассматривает отставку Гройсмана: онлайн-трансляция
- 12:43 Украине нужны профессионалы и четкий план для победы, — Бадрак о Сенченко
- 12:42 Нашлась грамота: манускрипт 1708 года возвращен библиотеке имени Вернадского
- 12:38 Легкий рецепт нового модного десерта – краффина: вкусно и красиво
- 12:37 Вознесение: традиции и приметы католического праздника
- 12:27 Создателей сериала «Чернобыль» заподозрили в плагиате на пьесу украинского драматурга
- 12:26 Задержаны контрабандисты, поставлявшие наркотики из Франции в Украину
- 12:26 Елизавета II столкнулась со своей однополчанкой — 74 года спустя после их предыдущей встречи
- 12:25 Будут "взрывать" новые регионы: Тымчук раскрыл циничный план Кремля в Украине
- 12:22 В сети разгорелись споры вокруг видео "испытаний" стекла на новом мосту в Киеве
Футболист «Динамо» вошел в сборную лучших молодых игроков Лиги Европы
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в состав сборной лучших футболистов Лиги Европы по версии Football Talent Scout.
В финишировавшем сезоне (напомним, что в финале турнира «Челси» разгромил «Арсенал» — 4:1), динамовец, которому 29 мая исполнилось 20 лет, провел в Лиге Европы восемь матчей без замен, поразив в домашнем поединке ворота французского «Ренна».
Кроме Миколенко, в символическую сборную вошли: вратарь — Матвей Сафонов («Краснодар», Россия); защитники — Жюль Кюнде («Бордо», Франция), Эван Н’Дика («Айнтрахт», Германия), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия); полузащитники — Маттео Гендузи («Арсенал», Англия), Ханнес Вольф («Зальцбург», Австрия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия); нападающие — Исмаил Сарр («Ренн», Франция), Жоау Феликс («Бенфика», Португалия) и Патрик Кутроне («Милан», Италия).
Напомним, что в следующем еврокубковом сезоне «Динамо» стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале.
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...