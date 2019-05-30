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Конкурс моделей в купальниках от журнала Maxim выиграла охотница на крокодилов (фото)
В Австралии завершился конкурс на лучшую модель года в купальнике от популярного мужского журнала Maxim. В финале соревновались 25 красоток. Обладательницей титула Maxim's Australian Swimwear Model of the Year 2019 стала 20-летняя Изабель Ли. Ее фотография украсит обложку ближайшего номера издания.
Изабель призналась, что ее не всегда тянуло к гламуру. Раньше она была настоящим сорванцом — ездила на мотоцикле, ходила на рыбалку и даже… ловила крокодилов. Ли работала рейнджером на отдаленном острове Элко недалеко от побережья Северной территории и помогала перевозить детенышей крокодилов в безопасные для них места. «Своего первого крокодильчика я поймала в 13 лет», — приводит ее слова издание Gold Coast Bulletin.
Сейчас девушка переквалифицировалась в визажистку и профессиональную модель. В жилах Ли течет кровь шотландцев, китайцев и австралийских аборигенов.
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